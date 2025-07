Chi è Scarlato, il NUOVO Mastantuono dal River all’Inter U23

In questa estate 2025 l’Inter è alle prese anche con l’allestimento di una formazione Under 23 che possa prendere parte al prossimo campionato di Serie C. L’obiettivo delle seconde squadre è quello di far crescere giovani talenti che in futuro possano esplodere e far comodo in Serie A alla prima squadra.

Uno di questi baby gioielli che l’Inter vuole prendere per misurare con il calcio italiano, nonostante la giovanissima età è Lucas Scarlato. Si tratta di un giovane fantasista argentino di appena 16 anni che se dovesse arrivare davvero in nerazzurro potrebbe giocare un po’ in Primavera e un po’ in Under 23.

Scarlato Inter

Da alcuni giorni, come abbiamo riportato anche qui sulle colonne di Passione Inter, si sono susseguite molte voci di mercato che vedrebbero l’Inter pronta a chiudere il colpo Lucas Scarlato dal River Plate. Gli scout nerazzurri sono infatti stati stregati da questo gioiello argentino e ora la società vuole portarlo in Italia.

Scarlato Transfermarkt

Su Transfermarkt, nota piattaforma di raccolta dati e valutazioni dei calciatori, non è presente un valore del cartellino di Scarlato essendo un giocatore di appena 16 anni che milita nelle giovanili e che deve ancora debuttare in prima squadra.

La posizione in campo in cui viene indicato dal portale tedesco è quella classifica di trequartista. Scarlato infatti è il tipico numero 10 che gioca tra il centrocampo e l’attacco, anche se in questi suoi ultimi anni con le giovanili del River Plate e della nazionale argentina ha dimostrato di poter giocare pure sulla linea mediana.

Carriera Scarlato

La brevissima carriera di Scarlato è ovviamente priva di grandi trasferimenti e colpi di scena data la giovanissima età. Quello all‘Inter per lui potrebbe essere il primo cambio di squadra vero e proprio dato che gioca nel River Plate fin da quando ha iniziato a dare da bambino i primi calci al pallone.

Scarlato skills e caratteristiche

Le qualità principali di Scarlato sono ben note a tutti gli allenatori che lo hanno cresciuto tra River Plate e nazionali giovanili dell’Argentina, attualmente è infatti il numero 10 della selezione Under 17. Si tratta di un fantasista brevilineo e dotato di grande qualità tecnica nel dribbling, nel fraseggio corto e di una visione di gioco importante per i passaggi.

Ha appena 16 anni e quindi può crescere ancora di qualche centimetro ma al momento è alto 1,69 m. Dai suoi compagni viene soprannominato “Pipa” ed è in grado di fare molti assist. In Patria si parla molto bene di lui e lo si paragona già a chi lo ha preceduto come Echeverri (2006 andato al Man City) e Mastantuono (2007 appena preso dal Real Madrid).