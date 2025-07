Dalla Turchia: “Passi in avanti per il giocatore dell’Inter”

Il processo di ringiovanimento della rosa dell’Inter richiesto da Oaktree passa inevitabilmente dalla cessione di alcuni elementi della squadra che hanno un’età avanzata. A confermarlo ci sono già stati gli addii di Arnautovic e Correa e i prossimi possono essere altri giocatori come Taremi, Acerbi oppure Sommer.

In Turchia sono infatti certi che il portiere dell’Inter sia un obiettivo importante per il Galatasaray. Il club di Istanbul nelle scorse settimane ha già tentato di far suo un altro giocatore nerazzurro come Calhanoglu ma al momento le trattative sono bloccate: ora però può tornare a spingere anche per Yann Sommer con un’offerta.

Secondo quanto riferisce il media turco Fanatik, sarebbero stati infatti compiuti dei significativi passi in avanti nella strada che porta il Galatasaray a Sommer. Il portiere dell’Inter non è però l’unico obiettivo visto che piacciono anche Ter Stegen del Barcellona e Maignan del Milan.