Dove vedere il sorteggio del Mondiale per Club in diretta TV e streaming

Ci siamo, il Mondiale per Club 2025 sta per compiere un primo passo ufficiale. Dopo aver conosciuto l’elenco definitivo delle 32 squadre che parteciperanno alla nuovissima competizione in programma la prossima estate, a partire da domani sapremo anche quello che sarà il calendario del torneo.

Con inizio alle ore 19.00, a Miami (ore 13 locali) si svolgerà l’atteso sorteggio che darà origine agli otto gironi da quattro squadre ciascuno. La competizione, che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, seguirà le stesse fasi di un tradizionale Mondiale per Nazionali: le prime due formazioni di ogni gruppo, avranno accesso agli ottavi. Da quel momento, in gara singola si giocheranno il passaggio partita dopo partita alle fasi successive sino ad arrivare alla finale.

Dove vedere il sorteggio del Mondiale per Club 2025

Per quanto riguarda il sorteggio, sarà possibile seguire l’evento in diretto sull’applicazione FIFA+. Inoltre, il sorteggio dei gironi del Mondiale per Club sarà trasmesso in diretta anche sui canali ufficiali dell’Inter a partire dalle 18:50: Inter TV, inter.it, app ufficiale e canale YouTube del club nerazzurro.

Dopo aver acquisito ufficialmente i diritti per la trasmissione di tutte le gare in esclusiva del Mondiale per Club, che verranno offerte gratuitamente agli appassionati di tutto il mondo, non è escluso che anche Dazn possa seguire il sorteggio di domani. Al momento, però, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell’emittente.