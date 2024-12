Svolta per l’Inter U23: SCELTO il nuovo stadio

Il progetto seconda squadra in casa Inter ha ormai superato i dubbi degli anni scorsi ed è pronto a prendere ufficialmente il via. Il club nerazzurro sta lavorando da mesi per presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C con una formazione Under 23.

Dopo Juventus, Atalanta e Milan, dunque, l’Inter diverrà la quarta squadra del campionato italiano a cimentarsi in questa nuova avventura con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente sia i giovani cresciuti nel proprio settore giovanile, ma anche quelli prelevati dall’estero e con poca esperienza alle spalle.

Stando a quanto riportato quest’oggi da Il Giorno, il club interista avrebbe individuato lo stadio in cui disputare i match casalinghi dell‘Inter U23. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimana sulla possibilità di al Varesina Stadium di Venegono Superiore, la scelta finale potrebbe ricadere su un altro impianto.

La dirigenza nerazzurra starebbe infatti valutando lo stadio comunale di Saronno come possibile nuova casa dei giovani interisti. Impianto che di recente ha subito importanti lavori di riqualificazione e che potrebbe prestarsi perfettamente alle esigenze dell’Inter U23. Per quanto riguarda invece gli allenamenti, alla luce poi dei nuovi lavori in programma sul centro sportivo Giacinto Facchetti, viene confermata l’ipotesi Interello.