Coppia scudetto e Champions: ecco perché è così complicata

L’Inter giocherà domani sera la semifinale di ritorno della UEFA Champions League contro il Barcellona e dopo il pareggio dell’andata si trova di fronte a una sorta di spareggio in casa per accedere alla finale. Per vincere questo meraviglioso trofeo, ai nerazzurri serviranno ancora due vittorie ma contro avversarie molto forti.

In campionato invece la squadra di Simone Inzaghi paga le due sconfitte con Bologna e Roma e si trova ora a -3 dal Napoli capolista. La Gazzetta dello Sport ha analizzato, dati alla mano, quali sono le cause del perché sia così complicato vincere questi due trofei così importanti in una singola stagione per le squadre italiane.

L’accoppiata scudetto e Champions League è riuscita soltanto tre volte nella storia della Serie A: due volte ci è riuscita l’Inter (1965 e 2010) e una il Milan (1994). Le spiegazioni che dà la rosea sono da ricercarsi nella difficoltà del mantenere la qualità sempre lungo una stagione intera con decine di partite che ogni anno aumentano sempre di più.

Con il Mondiale per Club, l’Inter supererà quota 60 partite stagionali. La gestione delle energie e delle rotazioni delle riserve è poi un altro tema fondamentale per riuscire a vincere due trofei di questo peso che, nonostante le 12 Champions League vinte da squadre italiane, è riuscita come detto soltanto in tre occasioni.