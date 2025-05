Pronostici Inter-Barcellona: consigli e statistiche

Come arrivano Inter e Barcellona: formazioni e ultime news

Dopo un pareggio per 3-3 che di fatto non ha spostato verso nessuna delle due squadre le chance di passaggio in finale, Inter e Barcellona si riaffrontano martedì 6 maggio alle ore 21 a San Siro per la seconda partita in pochi giorni, valida per le semifinali di ritorno di Champions League (qui le info sulle probabili formazioni).

L’Inter arriva a questa partita dopo essersi ripresa un po’ di fiducia e autostima grazie anche al match d’andata e poi sabato sera in casa ha ritrovato una vittoria che mancava da troppe partite di fila, battendo 1-0 il Verona. In quella sfida di San Siro contro i gialloblù sono tornati i sorrisi anche sul volto di chi gioca meno e ha potuto avere una bella chance.

Il Barcellona arriva anch’esso a questo delicato appuntamento sulle ali della positività visto che ha vinto l’ultima partita di campionato sabato sera (1-2 con il Real Valladolid) e pochi giorni prima della sfida di andata contro l’Inter aveva vinto anche il suo secondo trofeo stagionale contro il Real Madrid prendendosi la Coppa del Re.

Inter-Barcellona: statistiche e precedenti

Questo avversario non è certamente nuovo per l’Inter: il Barcellona è infatti la squadra che i nerazzurri hanno affrontato più volte nella loro storia in Champions League. In totale, considerando tutte le competizioni, i blaugrana hanno affrontato la Beneamata già 17 volte con un bilancio a favore spagnolo. L’Inter ha raccolto 3 vittorie in questi precedenti mentre il Barcellona ben 8 e infine ci sono 6 pareggi.

Si affrontano due stili di gioco opposti ma ugualmente efficaci come si è notato nella partita di andata. Il Barcellona tende a spingere molto sull’offensiva per cercare sempre un gol (40 già segnati in tutta la Champions) in più dell’avversario ma anche concedendo qualcosa in difesa. L’Inter invece è più attenta alla fase difensiva ed è la formazione tra quelle rimaste che ha subiti meno reti, ovvero 8 in 13 gare giocate.

Inter-Barcellona: confronto quote e dove scommettere

Se all’andata i bookmakers vedevano molto favorito il Barcellona forte anche del fattore campo, per la partita di San Siro le quote sono più in bilico. In vantaggio c’è sempre la squadra spagnola data a 2.20 su Sisal Matchpoint, 2.25 su 888, 2,15 su Lottomatica e 2.10 su Bwin. L’Inter invece viene quotata 3.00 su Sisal Matchpoint, 3.05 su 888 e 2,95 sia su Lottomatica che su Bwin.