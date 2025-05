Bastoni: “Siamo a 2 vittorie dalla Champions, nessuno poteva dirlo”

Nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Barcellona, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, era accompagnato da Alessandro Bastoni. Il difensore centrale azzurro ha risposto con le seguenti parole alle domande dei giornalisti in vista della semifinale di ritorno di Champions League.

L’Inter darà il 110% domani? “Assolutamente sì, anzi di più. Daremo il 200% perché siamo a due partite dal vincere la Champions. Siamo tutti consapevoli che non capita tutti gli anni di fare una semifinale di Champions ma abbiamo anche grande consapevolezza in noi stessi”.

Cosa avete imparato dalla gara d’andata? “Giocarci contro è il metodo migliore per conoscerli. Abbiamo sbagliato tanti passaggi che potevano portarci in porta, anche per il loro stile di gioco. Cercheremo di fare meglio domani sera”.

Cosa vi dice il cuore dopo le ultime partite? “Non posso che essere orgoglioso del nostro cammino, stiamo giocando tantissimo ma ci teniamo a fare bene per tutti. Dispiace che non sempre venga notato, non abbiamo un giorno libero da tanto tempo. Dopo la settimana di blackout siamo ripartiti”.

Cosa ti aspetti da San Siro? “Sicuramente ci saranno momenti di sofferenza e in quel momento ci servirà la spinta di tutto il popolo nerazzurro. In campo però siamo 11vs11 e dovremmo essere attenti a prendere le migliori scelte possibili anche spinti dai tifosi. Siamo a due partite dal vincere la Champions e ora è certamente un obiettivo, nessuno a inizio stagione avrebbe detto che siamo favoriti ma sono orgoglioso di rappresentare questa squadra”.

La vostra esperienza sarà determinante? “Potrebbero anche essere agevolati dalla spensieratezza della loro giovane età, giocarci contro però è stato utile per imparare”.

La Champions è stata un obiettivo primario? “Non ho mai sentito il mister dire di non impegnarsi in Serie A per vincere la Champions. Non siamo a -20 dalla prima e siamo a due partite dal vincere la Champions. Presi singolarmente forse non siamo da prime 4 d’Europa ma messi tutti insieme invece lo siamo. Lautaro potrà aiutarci ma siamo un gruppo unito”.

L’arbitro a Barcellona è stato criticato molto… “Marciniak lo abbiamo avuto tante volte, al di là del risultato io lo apprezzo molto perché ha il polso fermo ma si può parlare con lui. Non penso che in Serie A siamo stati penalizzati dagli arbitraggi”.

Come valuti il tuo compagno Pavard? “Sicuramente è stato un grande acquisto, ha portato grande esperienza. Ha vinto un Mondiale e una Champions, spero possa tornare prima della fine dell’anno per darci una mano”.