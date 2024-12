Offerta improvvisa per Arnautovic: primo contatto con l’Inter

Marko Arnautovic potrebbe salutare l’Inter con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto con i nerazzurri fissata per il prossimo 30 giugno. Il calciatore austriaco, probabilmente il più deludente tra gli attaccanti della rosa di Simone Inzaghi in questa prima metà di stagione, non sta trovando spazio nelle rotazioni.

Stando ad alcune indiscrezioni rilanciate da diversi quotidiani spagnoli, sulle tracce di Arnautovic sarebbe improvvisamente spuntato il Siviglia. L’attaccante austriaco viene visto come una buona occasione di mercato dal club andaluso, peraltro low cost considerata la scadenza contrattuale imminente con il club nerazzurro.

Come riferito dal giornalista Senén Escalante, il Siviglia avrebbe già avviato i primi contatti sia con l’Inter che con gli agenti dell’attaccante austriaco. Il club nerazzurro, considerato anche lo scarso apporto di questa stagione, non si opporrebbe dinnanzi ad una possibile cessione anticipata.