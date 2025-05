Inzaghi, ancora VOCI dall’Arabia: due allenatori italiani nel mirino

Come riportato su queste colonne già alcune settimane fa, dall’Arabia Saudita si fanno sempre più concrete e insistenti le voci su un interessamento dell’Al-Hilal per l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. Il club arabo vorrebbe convincere il tecnico piacentino ad accettare la loro proposta a partire dal prossimo campionato.

Secondo fonti saudite come 24.ae, Inzaghi viene considerato la prima scelta dell’Al-Hilal per la panchina dell’anno prossimo ancora di più in questi giorni dopo l’esonero di Jorge Jesus, ex allenatore tra le altre anche del Benfica. Se Inzaghi accettasse questa proposta (certamente molto ricca) potrebbe allenare Milinkovic–Savic, Cancelo e Koulibaly.

Il profilo dell’allenatore dell’Inter non è però l’unico nel mirino del club arabo. C’è infatti anche il nome di un altro italiano come Roberto De Zerbi nella lista obiettivi dell’Al-Hilal, l’ex Sassuolo attualmente siede sulla panchina del Marsiglia e ora anche lui è al centro di queste voci con le sirene arabe sempre più insistenti. Tutto dipenderà dalla volontà di Inzaghi e De Zerbi.