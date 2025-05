5 cose che (forse) NON hai visto in Inter-Verona

Nella 35^ giornata di Serie A, in Inter-Verona è tornata una vittoria dei nerazzurri dopo due sconfitte di fila in campionato (contro il Bologna in trasferta e in casa con la Roma). Il successo arriva per un 1-0 maturato grazie al gol su rigore di Asllani che lo ha calciato lui nonostante la contemporanea presenza in campo di Arnautovic e Zielinski.

Di seguito analizziamo cinque spunti che forse alcuni potrebbero essere lasciati sfuggire in questo match di San Siro tra l’Inter e il Verona, sfida in cui era assente per squalifica Simone Inzaghi a pochi giorni da un’altra gara decisiva e molto attesa come la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona sempre al Meazza.