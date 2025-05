Dalla Spagna: infortunio Balde, la scelta per Inter-Barcellona

Manca sempre meno al fischio d’inizio di una partita determinante e decisiva come Inter-Barcellona che è in programma martedì sera alle ore 21 a San Siro. Sarà il ritorno della semifinale di Champions League dopo che il match d’andata in terra catalana è terminato con un pirotecnico pareggio per 3-3.

L’Inter spera di recuperare due giocatori molto importanti ma infortunati attualmente, come Lautaro e Pavard però anche il Barcellona deve fare i conti con l’infermeria. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il tecnico blaugrana Hansi Flick non può di certo sorridere dopo le ultime novità.

Se per Lewandowski la situazione sul suo recupero è ancora da decifrare, pare invece che per Alejandro Balde non ci siano più speranze e che l’allenatore tedesco del Barcellona sia costretto a farne a meno per la gara di ritorno a San Siro. Si tratta di un’assenza pesante per Flick perché perde i due terzini titolari, essendo fuori anche Koundé.