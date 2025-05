Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Verona 1-0

Il calcio di rigore di Asllani permette all’Inter di piegare il Verona a San Siro e di prendersi tre punti non scontati visto il grande turnover fatto da mister Simone Inzaghi. Martedì sera arriva il Barcellona per il ritorno di Champions League ma questo non ha fatto calare la concentrazione nel gruppo nerazzurro.

Come di consueto qui su Passione Inter proviamo ad analizzare gli spunti più importanti delle partite della squadra di Inzaghi ed ecco elencate cinque cose che abbiamo imparato dalla vittoria nerazzurra in Inter-Verona, gara della 35^ giornata del campionato di Serie A.