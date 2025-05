La moviola di Inter-Verona: “Manca un cartellino rosso”

Dopo una serie di partite in cui erano mancati i tre punti, la squadra di Simone Inzaghi torna a vincere e lo fa con un tranquillo 1-0 in Inter-Verona, partita della 35^ giornata di Serie A. I nerazzurri hanno saputo ottenere il massimo nonostante tantissimi cambi di formazione nell’undici titolare, in vista della semifinale di ritorno col Barcellona.

Dalle colonne di Tuttosport arriva l’analisi della moviola di questa sfida di campionato tra Inter e Verona che porta la firma di un ex arbitro esperto come Gianpaolo Calvarese. L’ex direttore di gara di Serie A sottolinea la bontà della prestazione arbitrale di Gianluca Manganiello durante il match di San Siro.

Aiutato anche dal VAR il fischietto della sezione di Pinerolo riesce infatti ad assegnare correttamente il calcio di rigore all’Inter dopo pochi minuti del primo tempo per un fallo di mano in area di Valentini. L’unica macchia della prova di Manganiello è il mancato secondo giallo a Duda dopo un brutto fallo su Frattesi al 79′.