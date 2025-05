Asllani risponde presente: “Fa le cose migliori di tutta l’Inter”

La vittoria di ieri sera a San Siro dell’Inter porta la firma di Kristjan Asllani che ha segnato su calcio di rigore la rete dell’1-0 subito in avvio di gara e che è bastata per avere la meglio sul Verona. Il centrocampista albanese ha ricevuto ottimi giudizi dalla stampa dopo questa sua prova e sono piovuti parecchi complimenti.

Di seguito i voti dei giornali sportivi italiani di oggi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – “Tre cose buone, le migliori di tutta l’Inter: il rigore, il destro da fuori e l’assist per la testa di Arnautovic. Merita i complimenti dei compagni”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Complice la squalifica di Calhanoglu, parte titolare in regia ed emula il turco dal dischetto per interrompere un digiuno di gol in Serie A che durava da oltre un anno. Gli serviva una serata del genere per accrescere l’autostima”.

TUTTOSPORT 6,5 – “Si prende la palla e va a tirare dal dischetto da vero vice Calhanoglu, ma si fa apprezzare anche a fine primo tempo per un’altra botta: serata sì”.