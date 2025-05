Highlights Inter-Verona 1-0: gol di Asllani

Inter-Verona finisce 1-0. I nerazzurri trionfano a San Siro, nella 35a giornata di Serie A, e tengono vive le speranze Scudetto, mantenendo a 3 punti il distacco sul Napoli. Basta un rigore di Asllani a inizio partita per tornare alla vittoria.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Verona.

GOL 1-0 ASLLANI

Goal for Inter Milan! Kristjan Asllani calmly slots home a right-footed penalty, giving Inter a 1-0 lead over Verona. A composed finish under pressure from the spot. 💥



Video Courtesy: Serie A#SerieA #InterMilan #KristjanAsllani pic.twitter.com/kkjTqanbzO