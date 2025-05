Chi è Marciniak, l’arbitro di Inter-Barcellona: bilancio negativo

Martedì sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena il secondo atto di Inter-Barcellona, sfida valida per il ritorno delle semifinali di Champions League dopo che nella gara d’andata è arrivato un pareggio per 3-3 che lascia tutto ancora aperto per questa seconda partita.

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali del prossimo turno di Champions League e l’arbitro a San Siro sarà il polacco Szymon Marciniak che sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Listkiewicz e Kupsik. Il quarto ufficiale sarà Raczkowski mentre al VAR ci saranno gli olandesi Higler e il suo assistente van Boekel.

Marciniak in carriera ha già arbitrato nove partite dell’Inter e il suo bilancio non è affatto positivo per la formazione nerazzurra: si contano infatti appena 2 vittorie mentre sono 3 i pareggi e 4 le sconfitte nei precedenti con questo arbitro. Due pesanti ko su tutti sono quelli con l’Atletico Madrid l’anno scorso quando la squadra di Inzaghi fu eliminata e la finale persa nel 2023 con il Manchester City.