Repubblica ANNUNCIA: “Già decise 4 cessioni all’Inter”

La partita di ieri sera dell’Inter contro il Verona ha visto la presenza in campo di moltissime riserve, l’unico giocatore confermato titolare rispetto alla partita di Champions League a Barcellona, è stato infatti Yann Aurel Bisseck. Nonostante la vittoria per 1-0 con tanti giocatori solitamente utilizzati meno che ieri sono stati titolari, sono già chiari i piani mercato del club per l’estate.

Come riportato oggi dal quotidiano Repubblica, l’Inter in estate si libererà di almeno 4 giocatori che ieri sera a San Siro contro il Verona sono scesi in campo da titolari. Si tratta di Asllani, Taremi, Correa e Arnautovic: tutti quanti infatti dovrebbero essere alle ultime settimane in nerazzurro e, citando il quotidiano, ci sarebbe da stupirsi se restassero a Milano.

“Asllani ha segnato la sua prima rete dagli undici metri all’Inter, e potrebbe essere l’ultima. È probabile che presto sarà altrove. […] Ci sarebbe da stupirsi se, all’inizio della prossima stagione, dovessero ancora essere alla Pinetina Arnautovic e Correa. […] Lontano da Milano dovrebbe finire anche Taremi, che l’allenatore ha voluto preservare, perché con il Barcellona potrebbe dovere dimostrare che gli anni di Champions al Porto gli hanno lasciato qualcosa”, scrive oggi Repubblica.