In Spagna INSORGONO per l’arbitro di Inter-Barcellona: il motivo

Nelle ultime ore in Spagna è scoppiata una polemica legata alla designazione arbitrale per Inter–Barcellona che la UEFA ha comunicato questa mattina. Martedì sera arriveranno a San Siro i blaugrana per il match di ritorno contro i nerazzurri in seguito al pareggio per 3-3 nella sfida di andata e l’arbitro sarà Szymon Marciniak.

Il direttore di gara polacco viene considerato uno dei migliori al mondo ma nonostante ciò è poco apprezzato in terra catalana perché viene considerato uno degli “arbitri madridisti”. Su di lui pesa tanto la scelta di annullare il calcio di rigore segnato da Julian Alvarez nell’ultimo derby di Madrid tra Atletico e Real.

Quel presunto doppio tocco dell’argentino su calcio di rigore negli ottavi di finale di Champions League è stato oggetto di tantissime contestazioni. Oltre alle molte polemiche social dei tifosi del Barcellona, in queste ore stanno contestando molto questa designazione anche alcuni quotidiani come il Mundo Deportivo e Sport.

Infine, non viene apprezzata nemmeno la scelta della coppia olandese Pol van Boekel e Dennis Higler come addetti al VAR. Sono infatti gli stessi che nell’ottobre 2022 proprio nella sfida Inter-Barcellona dei gironi di Champions League non ravvisarono un tocco di mano di Dumfries in area e così i nerazzurri vinsero 1-0.