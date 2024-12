Inter a caccia di un difensore: un tesseramento favorisce Marotta

La sessione di mercato di gennaio si avvicina sempre di più e tra meno di un mese si aprirà ufficialmente la finestra invernale. L’Inter è chiamata soltanto a puntellare la propria rosa nel caso in cui il presidente Beppe Marotta e il resto dello staff dirigenziale, parlando con Simone Inzaghi, lo reputassaero utile.

In questo momento infatti si vocifera molto di un possibile innesto giovane nel reparto arretrato vista l’età media piuttosto alta della rosa e la necessità di trovare dei giocatori che aiutino l’allenatore ad allungare le rotazioni, specialmente nei momento di emergenza come questi con Acerbi e Pavard fermi ai box nello stesso momento.

Il nome che da diverso tempo viene accostato al club nerazzurro è quello di Jaka Bijol dell’Udinese che in Serie A sta facendo bene da diverse stagioni e che piace a tutti i grandi club italiani. Nella sessione di gennaio potrebbe tornare ancora di moda per l’Inter grazie ad un tesseramento che farà da “assist” ai nerazzurri.

Come riportano i colleghi del Corriere della Sera, l’Udinese ha raggiunto un accordo lo scorso mese di ottobre con Solet, difensore ex Salisburgo che a gennaio verrà regolarmente tesserato dal club friulano. Grazie a questo nuovo colpo, la partenza in prestito con diritto di riscatto per Bijol diventa una possibilità più concreta e questa formula è quella preferita dall’Inter in vista della seconda metà di stagione.