Inter, come inciderà il Mondiale per Club sulla prossima stagione?

Oggi alle ore 19 si svolgerà il sorteggio dei gironi per il Mondiale per Club 2025, la prima edizione di sempre a 32 squadre che metterà di fronte le migliori società del mondo. Si svolgerà la prossima estate, dopo la fine di campionato e Champions League negli Stati Uniti e tra le partecipanti ci sono anche Inter e Juventus.

Sarà una competizione molto lunga perché chi arriva fino in fondo giocherà ben 7 partite tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025: si tratta di una durata esattamente sovrapponibile a quella di una Mondiale o di un Europeo delle Nazionali. Disputare un torneo così impegnativo e potenzialmente lungo al termine della stagione (e poco prima dell’inizio di quella nuova), potrebbe cambiare molto.

Ciò su cui questo Mondiale per Club potrebbe maggiormente incidere sarà la preparazione estiva in vista della Serie A 2025/26. La Lega Serie A ha già reso noto che il prossimo campionato partirà una settimana dopo ma è un lasso di tempo che non concede comunque grande spazio di manovra.

Al termine del Mondiale per Club, i giocatori dell’Inter dovranno ancora godere del loro periodo di vacanza e quindi prima di inizio agosto difficilmente il tecnico Simone Inzaghi e il suo staff potranno dare il via ad una preparazione atletica vera e propria.

Il rischio principale per i nerazzurri è dunque quello di rischiare di perdere tempo prezioso per prepararsi a dovere all’inizio del nuovo campionato e partire magari con qualche problemino dovuto a questa mancanza di tempo tra la fine di un’annata sportiva e quella seguente. Il tema del numero troppo alto di partite giocate continua a far discutere e tanti calciatori provano a far sentire la loro voce in merito.