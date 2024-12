I precedenti dell’Inter nella storia del Mondiale per Club

A partire da oggi, con il sorteggio della fase a gironi, prenderà ufficialmente il via il nuovo Mondiale per Club 2025. Una competizione totalmente rinnovata rispetto alle precedenti versioni, programmata in calendario dalla Fifa dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti.

Un format rinnovato con 32 squadre partecipanti e provenienti da tutto il mondo che seguirà lo schema tradizionale del Mondiale dedicato alle Nazionali. Si partirà dunque da una fase a gironi: per ognuno degli otto gruppi, saranno solamente due le formazioni che avranno accesso agli ottavi di finale e che potranno proseguire il loro percorso nella competizione sino alla finalissima.

Per quanto riguarda i precedenti dell’Inter, l’unica partecipazione dei nerazzurri alla Coppa del mondo per club – competizione nata ufficialmente nel 2000 – corrisponde anche con l’unica vittoria dei nerazzurri. Grazie alla vittoria della Champions League del 2010, la formazione interista a qualificarsi al ‘vecchio’ Mondiale trionfando in finale contro il Mazembe, formazione congolese.

Per trovare altri precedenti nerazzurri, bisognerebbe tornare indietro alla vecchia Coppa Intercontinentale. Un trofeo andato in scena dal 1960 al 2004 e successivamente assorbito proprio dal Mondiale per Club, nel quale in doppia sfida si affrontavano i campioni d’Europa contro i vincitori della Copa Libertadores. Una prima competizione che decretava la formazione più forte al mondo, ma che prendeva in considerazione solamente le squadre europee e sudamericane.

L‘Inter, in quegli anni, riuscì a vincere per ben due volte la Coppa Intercontinentale nel 1964 e 1965, in entrambe le occasioni in finale contro l’Independiente.