Inter-Barcellona, ANSIA Inzaghi: “Sente ancora fastidio”

Giungono brutte notizie ad Appiano Gentile dall’ultima seduta di oggi. Simone Inzaghi, infatti, potrebbe dover rinunciare ad uno dei suoi titolarissimi in vista del match di ritorno delle semifinali di Champions League.

Stando agli ultimi aggiornamenti riportati da Sky Sport in vista della gara di San Siro, Benjamin Pavard non dovrebbe farcela a recuperare in tempo. Il francese non si è ancora lasciato del tutto alle spalle il fastidio alla caviglia e non partirà dal primo minuto.

Al suo posto è pronto Yann Bisseck, già utilizzato da Inzaghi nella gara di andata. Per quanto riguarda Pavard, invece, solamente domattina verrà presa una scelta su una sua convocazione o meno. Queste le ultime di Matteo Barzaghi: “Pavard come si è visto ha sentito ancora fastidio alla caviglia. Deciderà Inzaghi se portarlo (in panchina)”.