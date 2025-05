Inter-Barcellona, l’annuncio di Flick su Lewandowski

Intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Barcellona, Hansi Flick ha dato importanti aggiornamenti su quella che potrebbe essere la formazione di domani sera. Il tecnico tedesco ha confermato le assenze di Koundé e Balde, fuori dai convocati per San Siro, ed ha rilasciato un’importante indizio sulla presenza di Robert Lewandowski.

L’attaccante polacco, tornato dopo due settimane di stop, sarà in panchina e non partirà dal primo minuto. Questo l’annuncio di Flick: “Lewandowski si sente bene e può essere disponibile dalla panchina se ne abbiamo bisogno. Gli infortuni non si possono cambiare, le assenze di Koundé e Balde sono importanti, ma possono giocare Eric, Hector, Araujo… tutti ci possono dare una mano”.