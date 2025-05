Inzaghi prova l’Inter anti-Barcellona: la scelta su Lautaro

Questo pomeriggio l’Inter ha svolto il penultimo allenamento in vista della sfida di domani sera di San Siro contro il Barcellona. Ancora tanti dubbi nella testa di Simone Inzaghi che domattina, nella rifinitura di Appiano Gentile, scioglierà gli ultimi nodi a poche ore dal match decisivo per l’approdo alla finalissima di Champions League.

Tornando alla seduta odierna, aperta per qualche minuto anche ai media sia italiani che spagnoli, Inzaghi ha lasciato qualche indizio sulla probabile formazione che vedremo domani sera. La notizia più importante riguarda Lautaro Martinez, provato dal primo minuto al fianco di Thuram. L’argentino, dunque, potrebbe clamorosamente recuperare dal problema muscolare e partire dall’inizio.

In difesa sembra essere avanti Bisseck, anche se le condizioni di Pavard sono in netto miglioramento. Sulle corsie esterne sono stati provati sia Dumfries che Dimarco, con il solito centrocampo composto da Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Domattina verrà presa una decisione definitiva sia sul ballottaggio tra Lautaro e Taremi, che su quello in difesa tra Bisseck e Pavard. Tra i pali, dopo il turno di riposo in campionato, tornerà Sommer dall’inizio.