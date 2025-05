“Ha lasciato il ritiro”: forfait Inter contro il Barcellona

Dopo le indiscrezioni circolate nel pomeriggio, adesso giungono conferme in merito ad un’assenza in casa Inter contro il Barcellona. Come riportato da Sky Sport, infatti, Inzaghi dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi in vista del match di ritorno delle semifinali di Champions League di domani dopo il pareggio per 3-3 dell’andata.

Dopo l’infortunio rimediato alla caviglia in occasione di Inter-Roma, Benjamin Pavard non ha ancora smaltito del tutto il fastidio e da pochi minuti è stato costretto a lasciare il ritiro dei nerazzurri di Appiano Gentile. Ciò significa che il francese non rientrerà a disposizione tra i convocati di Inter-Barcellona e che si perderà ufficialmente il grande incontro.

Questi gli aggiornamenti di Matteo Barzaghi: “News Pavard. Il francese lascia il ritiro. Non si sente ancora a posto dopo il problema alla caviglia”. Al suo posto, come già accaduto lo scorso mercoledì a Barcellona, è stato provato dal primo minuto Yann Bisseck. Il centrale tedesco verrà dunque riproposto al fianco di Acerbi e Bastoni nel terzetto di difesa.