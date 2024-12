TUTTO sul sorteggio del Mondiale per Club: regolamento, squadre, data e orario

Il nuovo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA è pronto a prendere il via, nonostante le polemiche e i dubbi che lo hanno accompagnato negli ultimi mesi. Ecco tutto quello da sapere sulla competizione e sul sorteggio imminente, che vedrà la partecipazione anche dell’Inter.

Mondiale per Club 2025: format, date e stadi

Il Mondiale per Club, che si giocherà ogni 4 anni, prevede 63 partite totali. Le 32 squadre qualificate saranno divise in 8 gironi da 4 squadre. Il format, ricalca quello della Coppa del Mondo, con le prime due di ogni gruppo che accederanno alla fase a eliminazione diretta (non è prevista la finale per il terzo posto).

In caso di arrivo a pari punti nel girone, si terrà conto dei seguenti criteri in ordine:

scontri diretti

differenza reti negli scontri diretti

maggior numero di gol realizzati negli scontri diretti

differenza reti totale

maggior numero di gol realizzati totale

miglior punteggio fair-play

sorteggio

Questo il tabellone con gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

1A-2B

1C-2D

1E-2F

1G-2H

1B-2A

1D-2C

1F-2E

1H-2G

Il Mondiale per Club si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, ma il calendario definitivo verrà comunicato solo dopo il sorteggio.

Questi i 12 stadi scelti per la competizione:

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA

TQL Stadium – Cincinnati, OH

Bank of America Stadium – Charlotte, NC

Rose Bowl Stadium – Los Angeles, CA

Hard Rock Stadium – Miami, FL

GEODIS Park – Nashville, TN

MetLife Stadium – New Jersey (stadio della finale)

Camping World Stadium – Orlando, FL

Inter&Co Stadium – Orlando, FL

Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA

Lumen Field – Seattle, WA

Audi Field – Washington, D.C.

Mondiale per Club 2025: le squadre qualificate

Questa la lista delle 32 squadre partecipanti, divise nei vari continenti, con l’Inter che rientra tra le 12 squadre europee qualificate

EUROPA: Chelsea (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Bayern Munich (Germania), Paris Saint-Germain (Francia), Inter (Italia), Porto (Portogallo), Benfica (Portogallo), Borussia Dortmund (Germania), Juventus (Italia), Atletico Madrid (Spagna), FC Salzburg (Austria)

SUDAMERICA: Palmeiras (Brasile), Flamengo (Brasile), Fluminense (Brasile), Botafogo (Brasile), River Plate (Argentina), Boca Juniors (Argentina)

AFRICA: Wydad (Marocco), Al Ahly (Egitto), Mamelodi Sundowns (Sudafrica), Esperance Tunis (Tunisia)

ASIA: Al Hilal (Arabia Saudita), Urawa Red Diamonds (Giappone), Al-Ain (Emirati Arabi Uniti), Ulsan HD FC (Corea del Sud)

NORD-CENTRO AMERICA: Monterrey (Messico), Seattle Sounders (USA), Club Leon (Messico), Pachuca (Messico), Inter Miami (USA)

OCEANIA: Auckland City (Nuova Zelanda

Sorteggio Mondiale per Club 2025: regolamento, data e orario

Il sorteggio del Mondiale per Club si terrà giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 19 italiane, a Miami (ore 13 locali). Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali circa le procedure che verrano utilizzate per dividere le squadre negli 8 gruppi previsti.

Dove vedere i sorteggi del Mondiale per Club 2025

Il sorteggio del Mondiale per Club sarà visibile in diretta il giorno dell’evento sull’applicazione FIFA+.

Le nuove regole per il Mondiale per Club 2025

Il Mondiale per Club si giocherà tra giugno e luglio, a chiudere una stagione già lunga e piena di impegni. La FIFA, però, non vuole che la competizione venga snobbata e, pertanto ha comunicato alle squadre partecipanti che sarà obbligatorio giocare con la miglior formazione possibile, evitando la presenza di rose poco competitive o infarcite di ragazzi delle giovanili.

Anche per questo motivo, i club potranno attingere a una nuova sessione di mercato, dal 1° al 10 giugno che permetterà alle squadre di rafforzarsi prima della partenza per gli Stati Uniti.