Inter-Parma, emergenza senza fine: altro forfait in difesa

Non si placa l’emergenza in difesa per Simone Inzaghi in vista del match di domani in campionato tra Inter-Parma. Il tecnico nerazzurro, che ritroverà Carlos Augusto al rientro dall’affaticamento muscolare avvertito la scorsa settimana, dovrà ancora rinunciare ad uno dei suoi calciatori più importanti nel reparto arretrato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, salvo colpi di scena inattesi nella giornata odierna, Francesco Acerbi sarà costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca. Il difensore, ai box dall’infortunio rimediato nella trasferta contro il Verona per un problema muscolare ai flessori, non sarà dunque convocato per l’anticipo di domani alle 18.30.

In difesa si andrà dunque con il terzetto già visto a Firenze: de Vrij da centrale, accompagnato da Bisseck sul centro destra e Bastoni sul centro sinistra. Il ritorno tra i convocati di Carlos Augusto allunga quantomeno le possibilità di Inzaghi a partita in corso.