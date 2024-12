“L’Inter torna a spendere”: c’è il via libera di Oaktree

Il momento più duro dal punto di vista economico-finanziario per l’Inter è ormai alle spalle. Quella prelevata da Oaktree la scorsa estate era una società decisamente in salute: merito del grande lavoro svolto dai dirigenti nerazzurri sul mercato durante gli anni dell’era Suning.

I numerosi sacrifici fatti da Marotta e Ausilio per ripristinare lo stato di salute del club interista, pur mantenendo sempre molto alto il livello di competitività dell’organico, stanno per vedere la luce: l’Inter con ogni probabilità raggiungerà quest’anno il pareggio di bilancio e potrà finalmente tornare ad investire come un tempo.

E’ questa l’intenzione del fondo statunitense, come precisato questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, già dalla prossima estate “l’Inter tornerà a spendere con maggiore decisione per i cartellini”. Ciò significa che il club non dovrà necessariamente far corrispondere ad ogni spesa un introito simile, e che potrà allentare la presa sui parametri zero come fatto negli ultimi anni.