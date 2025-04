Trevisani: “Secondo me l’Inter voleva perdere il derby”

In occasione dell’ultima puntata de “La Fontana di Trevi” in onda su Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha dato un suo parere piuttosto forte sul momento di difficoltà che l’Inter sta vivendo in questi giorni, visto che è reduce da ben tre sconfitte di fila tra Serie A e Coppa Italia. Questo il suo pensiero:

“Secondo me nel derby speravano di perdere. Non è una cosa reale ma inconscia. Con 5 partite così pesanti tra Bayern Monaco, Bologna, Milan e Roma era normale un crollo. Io pensavo al derby, poi adesso il crollo sta andando avanti da una settimana, è una cosa fisiologica. Nessuna squadra può fare 5 partite così pesanti allo stesso ritmo”.

Il noto telecronista conclude poi facendo anche i complimenti alla Roma per la vittoria contro l’Inter a San Siro: “Comunque se l’Inter fa 0-0 a Bologna e perde il derby in maniera migliore, arriva alla partita con la Roma in modo diverso. La Roma però ha fatto una grande partita, non ha giocato per lo 0-0”.