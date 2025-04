Derby d’Italia in Primavera, Inter rimontata: la nuova classifica

Nel quartultimo turno del campionato Primavera 1, arriva un pareggio per l’Inter che viene recuperata dai rivali della Juventus e la partita termina 1-1. I nerazzurri passano in vantaggio subito dopo 3 minuti grazie all’autorete di Pagnucco – su tiro di Topalovic – ma poi al 42′ i bianconeri trovano la via del gol con Crapisto.

Per l’Inter questo punto è comunque un buon bottino dato che permette di restare da soli al secondo posto in classifica con 67 lunghezze a -9 dalla Roma prima e a +1 sul Sassuolo terzo. La Juventus invece sale a quota 59 e riesce così a restare dentro alla zona playoff grazie anche a questo pareggio ottenuto in trasferta.

Per la squadra di Andrea Zanchetta questo secondo posto in classifica è importante perché le prime due possono saltare il primo turno di playoff e partire direttamente dalle semifinali per giocarsi poi lo Scudetto. Negli ultimi tre turni l’Inter sfiderà la Roma capolista e poi Sampdoria (già retrocessa) e Cesena (salvo aritmeticamente).