Spareggio Inter-Napoli: annuncio su un problema sul luogo

In seguito alla sconfitta dell’Inter contro la Roma, al primo posto in classifica in Serie A ora c’è il Napoli da solo a +3 sulla squadra di Simone Inzaghi. Questo ha fatto sì che siano diminuite notevolmente le chance di vedere uno spareggio Scudetto al termine della stagione (che avverrebbe solo in caso di parità di punti finale).

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il presidente della Lega Serie A ha commentato questa possibilità facendo luce su un problema di natura logistica con lo stadio e in generale il luogo in cui giocare questa ipotetica partita che si terrebbe entro il 31 maggio (giorno però della finale di Champions League).

A fornire queste informazioni è direttamente Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A. Da regolamento lo spareggio Scudetto dovrebbe essere giocato a San Siro (per la miglior differenza reti dell’Inter) ma a causa di ordine pubblico questa partita potrebbe essere spostata a Roma.