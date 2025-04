Offerta Inter per David: concorrenza inglese ma c’è un vantaggio

Il nome di Jonathan David circola ormai da mesi in ottica Inter ma anche attorno a tanti altri ricchi club stranieri che sono interessati a questo attaccante classe 2000. Nel corso di questa stagione il canadese è stato accostato a molte società differenti visto che è ormai risaputo che a fine giugno va in scadenza di contratto.

David sarà infatti un calciatore svincolato a partire dal prossimo 1 luglio, data la sua intenzione di non rinnovare più con il Lille per provare una nuova esperienza. Ecco quindi che molti club si sono interessati a lui e uno dei primi è stato proprio l’Inter, con il presidente Beppe Marotta sempre molto attento sui parametri zero.

Secondo quanto riferisce il media britannico TeamTalk, a marzo l’Inter si sarebbe portata in pole position nella corsa a Jonathan David con un’offerta di contratto quinquennale da 4.5 milioni di euro (che coi bonus possono diventare 6). Il Liverpool vorrebbe provare ad inserirsi ma prima devono vendere Nunez e così i nerazzurri restano in vantaggio.