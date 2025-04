Rigore Bisseck-Ndicka: arriva la risposta dell’AIA sul caso

Domenica scorsa l’Inter ha perso 0-1 in casa contro la Roma ma dopo il triplice fischio ci sono state grandi polemiche da parte dei tifosi nerazzurri per un mancato calcio di rigore ai danni di Yann Aurel Bisseck per una trattenuta di Evan Ndicka in piena area. Ora è arrivata anche la risposta dell’AIA in merito.

Come già emerso in un primo momento dalle analisi delle moviole, questo contatto in area di rigore era un evidente fallo che andava punito con un calcio di rigore in favore dell’Inter. Secondo quanto riporta quest’oggi il quotidiano La Repubblica, lo conferma anche l’AIA che ha confermato l’errore del direttore di gara.

Fabbri, l’arbitro di Inter-Roma, ha sbagliato decisione e per questo dovrebbe essere fermato per un turno, sempre secondo quanto riporta il quotidiano. L’AIA ammette quindi l’errore che era stato già confermato dall’ex direttore di gara di Serie A, Luca Marelli, nell’immediato post partita di Inter-Roma con una sentenza chiara.