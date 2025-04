Marelli: “Era rigore per l’Inter, Var poteva intervenire”

Sta facendo molto discutere il contatto tra Bisseck e Ndicka nel finale di Inter-Roma, 34a giornata di Serie A. L’arbitro Fabbri non ha concesso il rigore ai nerazzurri e nemmeno il VAR è intervenuto, suscitando le reazioni rabbiose di tutto il popolo interista.

Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, ha commentato l’episodio nel post-partita, sottolineando l’errore di Fabbri e aggiungendo come anche un intervento del VAR potesse starci, diversamente da quanto affermato durante la gara.

Queste le sue parole:

“Episodio rischioso per Ndicka all’88’. La trattenuta inizia ben prima che il pallone arrivi nella zona di Bisseck. Bisogna tener presente un concetto: se Bisseck si aiuta a sua volta con le mani. In realtà qui non c’è nessun aiuto, viene solo trattenuto. A mio parere questo è un episodio da calcio di rigore e, vedendo anche l’entità e la lunghezza della trattenuta, a mio parere anche il VAR poteva dire qualcosa e non lasciare la valutazione di campo”.