Sfogo TOTALE su Inter-Roma: “Arbitraggio vergognoso”

Ha fatto discutere molto la decisione di Fabbri di non concedere rigore per il fallo di Ndicka su Bisseck in Inter-Roma. La scelta del direttore di gara e il mancato intervento del VAR hanno suscitato polemiche forte da parte dei giocatori in campo.

Non solo, perché sui social i tifosi nerazzurri hanno da subito espresso la loro rabbia per l’episodio e, in generale, per la condotta arbitrale della gara di San Siro.

Queste le reazioni su X:

Ndicka da quando entrato dumfries non ha fatto che trattenere i giocatori dell’Inter..il rigore è una vergogna — Lor Berta (@Lor_bert) April 27, 2025

Noi tifosi dell’#Inter siamo i più autocritici e lontani dallo scorporo di responsabilità in virtù dell’arbitraggio.



Tuttavia oggi la partita è stata arbitrata in maniera vergognosa.



Rigore solare a parte non si contano le ripartenze cancellate per fischi inesistenti. — Vdr29 (@Vdr29) April 27, 2025

Non è facile non vedere ben 3 penalty nella stessa area di rigore, 2 volte su Dumfries e il terzo su Bisseck, ma il pollice alto del signor arbitro #Fabbri conferma tutto bene, l'ennesimo sicario inviato al Meazza !!!#InterRoma 0 – 1 #Inter #SerieA pic.twitter.com/HRwlWA3l7o April 27, 2025

Un rigore non dato contro il Milan, un rigore non dato a favore dell’Inter. La solita @SerieA — CosMa⭐️⭐️ (@Cosma74) April 27, 2025

Il rigore su Bisseck è vergognoso non darlo. @Inter pensate di fare qualcosa? — Mirko Novelli (@MirkoNovelli83) April 27, 2025