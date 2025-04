La moviola di Inter-Roma: “Era rigore su Bisseck”

Nonostante non abbia giocato una delle sue migliori prestazioni in questa stagione, l’Inter avrebbe meritato qualcosa in più contro la Roma rispetto alla sconfitta per 0-1. A penalizzare la squadra di Simone Inzaghi è stato un arbitraggio decisamente non all’altezza, come testimoniato dall’incredibile svista nel finale di secondo tempo sulla trattenuta prolungata di Ndicka ai danni di Bisseck e non solo.

Questa la moviola di Inter-Roma da parte de La Gazzetta dello Sport: “Al 3’, Mancini trattiene Lautaro in situazione pericolosa: giallo giusto e non da rosso per mancato possesso e difendente in… agguato. Al 6’, gol annullato a Frattesi: fuorigioco. Al 17’ manca il giallo a Koné su Barella: pallone a media altezza, i tacchetti del romanista impattano la tibia dell’interista. Al 45’, giallo a Lautaro per la manata a Mancini che crolla: eccessivo. Al 35’ e al 42’ s.t., in area Roma, niente fra Ndicka e Dumfries. Al 43’, evidente trattenuta molto prolungata di Ndicka a Bisseck e nel duello non esiste fallo dell’interista. Il romanista si preoccupa dell’uomo disinteressandosi della palla: era rigore”.