L’annuncio in DIRETTA di Inzaghi sull’infortunio di Pavard

Uscito dopo 15 minuti, Benjamin Pavard ha fatto gelare il sangue ai tifosi dell’Inter nella gara contro la Roma. Il francese si è infortunato alla caviglia sinistra e ora rischia in vista delle sfide con il Barcellona. Delle sue condizioni ha parlato Simone Inzaghi nel post-partita di DAZN.

Infortunio Pavard, le parole di Inzaghi dopo Inter-Roma

“Pavard ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra e vedremo nei prossimi giorni. Adesso era sul lettino, vedremo nei prossimi giorni. Non ci voleva, perché è molto importante per noi e abbiamo dovuto fare un cambio dopo poco, che ci ha penalizzato per i cambi successivi”.