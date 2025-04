Ndicka ammette: “Rigore Bisseck? Dovevo fare qualcosa”

Continua a far discutere il fallo da rigore su Bisseck nel finale di Inter-Roma. A commentare l’episodio nel post-gara ci ha pensato lo stesso Evan Ndicka, autore della trattenuta sul difensore nerazzurro. Per il giocatore giallorosso il contatto non era da sanzionare.

Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

“L’ho visto adesso, lui è a due metri dal portiere, dovevo difendere. Per me non è rigore, lui è anche difensore e lo sa. E’ la difesa, è così, siamo a 2 metri dalla porta e dobbiamo fare qualcosa. Ero in marcatura a uomo e per me non è fallo”.