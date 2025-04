Titolare Inter KO: cambio immediato e Barça a rischio

Inizia malissimo il pomeriggio nerazzurro a San Siro. Dopo 15 minuti di Inter-Roma, Benjamin Pavard è stato costretto a uscire per un infortunio, con Yann Bisseck che è subentrato al suo posto, dopo un tentativo di medicazione non andato a buon fine.

Pavard è rimasto a terra dopo un contrasto con Celik, arrivato dopo un inserimento profondissimo a tagliare tutto il campo da parte del difensore francese. Il giocatore nerazzurro si è fatto male da solo, appoggiando male la caviglia sinistra su una ricaduta.

Pavard ha provato per diversi minuti a rimanere in campo, ma non ha mai smesso di zoppicare, accasciandosi a terra due volte. Come confermato da DAZN, il giocatore ha fatto sapere alla panchina di non sentire la caviglia rigida e, pertanto, è stato costretto a uscire dal campo. Le sue condizioni andranno valutate nelle prossime ore, per capire anche se rischi o meno di saltare Barcellona-Inter di mercoledì.