L’annuncio in DIRETTA di Marotta sull’infortunio Thuram

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione l’imminente sfida Inter-Roma, valida per la 34a giornata di Serie A e fondamentale per i nerazzurri in chiave lotta Scudetto.

Inter-Roma, le parole di Beppe Marotta

STATO D’ANIMO – “Lo stato d’animo dell’Inter è quello di una squadra consapevole di recitare un ruolo importante. Oggi affrontiamo una squadra impegnativa come la Roma, in un momento dove l’aspetto mentale gioca un ruolo importante”.

THURAM – “Thuram sta recuperando lentamente. Sono molto ottimista, lo spero, però sono convinto che ce la possa fare per mercoledì”.

JAIR – “La scomparsa di Jair? Ho avuto modo di vederlo e di apprezzare le sue qualità sulla fascia. Era parte integrante di un’Inter campione, la prima sotto la presidenza della famiglia Moratti. Ci ha lasciato e quella Inter e di quei campioni sono rimasti in pochi. Speriamo possano durare ancora tanto. Rappresentanto un momento storico fondamentale del nostro club”.

FINALE DI STAGIONE – “A questi ragazzi e a questo allenatore non c’è nulla da rimproverare, ma solo da fare i complimenti per una stagione mai così complicata per le tante partite. C’è solo da dire grazie. Avremo ancora difficoltà da qui a fine stagione, ma possiamo ancora levarci delle soddisfazioni. Siamo consapevoli del nostro ruolo da protagonisti e dobbiamo essere liberi di mente per portare a casa un risultato positivo”.