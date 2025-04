Tegola Thuram, cosa succede verso Barcellona-Inter

C’è grande apprensione in casa Inter per le condizioni di Marcus Thuram, assente anche oggi contro la Roma. L’obiettivo dello staff nerazzurro era quello di riaverlo in campo da titolare contro il Barcellona, nell’andata delle semifinali di Champions League, ma lo scenario sembra essere cambiato.

Infatti, come riportato da calciomercato.com, la presenza dell’attaccante francese in Barcellona-Inter sembra essere in forte dubbio. Vittima di affaticamento muscolare agli adduttori della coscia sinistra lo scorso 18 aprile, Thuram ha svolto anche ieri lavoro pesonalizzato, con solo qualche leggera corsetta sul campo.

Si fa sempre più dura, allora, la sua presenza nella prima delle due gare di Champions League, così come potrebbe non essere a pieno regime contro il Verona. L’obiettivo attuale, infatti, sarebbe riaverlo al top della forma per la gara di ritorno con il Barcellona.