Inter-Roma, formazioni UFFICIALI: ecco la coppia d’attacco

Tutto pronto San Siro, per Inter-Roma, gara valida per la 34a giornata del campionato di Serie A, fondamentale per la corsa Scudetto dei nerazzurri dopo la sconfitta di settimana scorsa con il Bologna. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma domenica 27 aprile alle 16.00, a pochi giorni dall’andata delle semifinali di Champions League con il Barcellona.

Inzaghi cambia molto rispetto al derby, dovendo fare i conti con le squalifiche di Bastoni e Mkhitaryan. Spazio, allora, a Carlos Augusto e Frattesi, con Arnautovic che affiancherà Lautaro Martinez, vista l’assenza dell’infortunato Thuram.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Roma, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.