Il Barcellona molla Tah: la strategia dell’Inter per il colpo

La difesa è uno dei reparti sui quali l’Inter interverrà sicuramente nel corso della prossima estate. Acerbi e De Vrij potrebbero essere riconfermati, ma la loro età avanzata rende necessario almeno un investimento importante sul mercato. In questo senso, potrebbe riaccendersi la pista che porta a Jonathan Tah.

Il difensore tedesco lascerà il Bayer Leverkusen a parametro zero in estate e il suo prossimo club non sembra essere più cosi scontato. Nelle scorse settimane, infatti, sembrava molto probabile il suo approdo al Barcellona. Tuttavia, come riportato da calciomercato.com, il club catalano avrebbe mollato la presa e si sarebbe defilato.

Tah, allora, può diventare nuovamente un’occasione ghiotta per l’Inter, già da tempo interessata al suo profilo. Tuttavia, al momento non sembra essere un obiettivo per il prossimo mercato, con la dirigenza nerazzurra interessata a profili più giovani, in linea con le direttive di Oaktree. Il centrale tedesco, pertanto, sembra essere indirizzato verso la Premier League.