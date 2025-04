Osservatori in missione: 3 difensori in Serie A per l’Inter

Prosegue il lavoro della dirigenza dell’Inter in vista della prossima stagione. Il primo mercato completamente guidato dalla nuove direttive di Oaktree dovrebbe portare diverse novità in casa nerazzurra, con ogni reparto pronto a essere rinnovato.

Tra i più interessati c’è sicuramente la difesa, che richiede un intervento immediato vista l’età avanzata di Acerbi e De Vrij. Gli osservatori nerazzurri, allora, sono in missione per individuare i profili migliori, con 3 obiettivi nel mirino per le gare di campionato di domani.

Lo scrive Tuttosport, che sottolinea come gli scout dell’Inter saranno all’Olimpico per Lazio-Parma, per osservare da vicino Gila, in scadenza nel 2027 e seguito dall’agente Alejandro Camano, in rapporti stretti con i nerazzurri. Domani, però, occhi puntati anche su Verona-Cagliari, con alcuni membri dello staff nerazzurro pronti a valutare Ghilardi e Coppola, titolari dei veneti e della nazionale Under 21.