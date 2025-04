Le probabili formazioni di Inter-Roma: Inzaghi cambia

Dopo la sconfitta di Bologna, l’Inter non può più perdere altri punti nelle ultime cinque partite di Serie A perché è impegnata in una serrata lotta Scudetto con il Napoli. Sulla sua strada i nerazzurri adesso si trovano un’avversaria in salute come la Roma: la sfida di San Siro che è in programma domenica 27 aprile alle ore 15.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dopo un po’ di turnover nella gara persa in Coppa Italia col Milan, cambia la sua Inter e torna ad affidarsi alla squadra titolare pur dovendo fare i conti con l’assenza per infortunio di Thuram e quelle di Mkhitaryan e Bastoni per squalifica. Tornano quantomeno per la panchina Zielinski e Dumfries.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Roma: