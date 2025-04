Dove vedere Inter-Roma: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Inter-Roma, 34^ giornata Serie A

La lotta Scudetto tra Inter e Napoli prosegue anche in questo fine settimana con i nerazzurri che scendono in campo per primi e lo fanno in casa a San Siro contro una Roma in grande forma. Dopo un primo fischio d’inizio fissato per sabato alle 18, la gara è stata spostata di poco meno di 24 ore per i funerali del Papa.

Il calcio d’inizio di Inter-Roma, gara valida per la 34^ giornata di Serie A, ora è infatti fissato per domenica 27 aprile alle ore 15:00.

Inter-Roma, dove vederla: Dazn o Sky?

Il match di San Siro (qui le probabili formazioni di Inter-Roma) sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Roma in diretta insieme a voi!