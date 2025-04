Lo spareggio Scudetto in casa dell’Inter è a RISCHIO

Sarà lotta serrata fino all’ultima giornata tra Inter e Napoli. Mancano 5 giornate alla fine della Serie A e le due formazioni sono appaiate a quota 71 punti. Se dovesse finire così, il campionato sarà deciso in uno spareggio Scudetto in gara singola.

La partita dovrebbe disputarsi in casa della squadra con i migliori scontri diretti, ma visti i due pareggi tra andata e ritorno i criteri saranno diversi. A decidere sarà la differenza reti totale e, in caso di ulteriore parità, i gol segnati. Infine, ci sarebbe anche l’ipotesi di un sorteggio.

L’Inter è davanti al Napoli sia per differenza reti che gol segnati e, pertanto, l’eventuale spareggio dovrebbe giocarsi a San Siro, in casa dei nerazzurri. Tuttavia, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, c’è il rischio che non vada così.

Il motivo potrebbe essere legato a esigenze di ordine pubblico, che vedrebbero la gara spostarsi in campo neutro, a Roma. L’Inter verrebbe così leggermente penalizzata. La data è ancora da decidere, ma sarà sicuramente entro fine maggio.