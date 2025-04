Scontro Inter-Napoli: sfida per l’erede di Mkhitaryan

Parte oggi il rush finale di 5 partite per decidere che vincerà lo Scudetto tra Inter e Napoli. Una sfida che è andata avanti per tutto il campionato e che potrebbe protrarsi anche sul mercato, con entrambe le squadre interessate allo stesso obiettivo.

L’Inter, infatti, è a caccia dell’erede di Mkhitaryan, mentre il Napoli guarda a un possibile sostituto di Anguissa, il cui contratto è in scadenza. Secondo calciomercato.it, i due club avrebbe messo gli occhi su Lewis Ferguson, capitano del Bologna.

Martoriato dagli infortuni in questa stagione, lo scozzese ha già messo in mostra in passato le sue qualità fisiche e tecniche, e ora potrebbe essere pronto per un salto di qualità definitivo. Inter e Napoli, allora, sembrerebbero pronte a una sfida di mercato, nella quale potrebbero rientrare anche alcuni club di Premier League interessati al giocatore.