Inter sul nuovo bomber argentino: scout allo stadio

Inzaghi e i suoi ragazzi sono completamente focalizzati sulle prossime partite, decisive per dare un esito della stagione dell’Inter. Nel frattempo, però, la dirigenza nerazzurra è al lavoro già da settimane per programmare il mercato, che vedrà l’arrivo di diversi giocatori in grado di rinnovare e ringiovanire la rosa.

Specie in attacco, l’Inter è a caccia di profili che possano completare il reparto alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez, viste le bocciature di Correa e Taremi, e la quasi sicura partenza di Arnautovic. In questo senso, c’è un nome nuovo nel taccuino nerazzurro.

Si tratta di Mateo Pellegrino, 23enne bomber argentino del Parma, arrivato a gennaio per 2 milioni di euro e sul quale il club ducale vanta il 50% sulla rivendita . Ne scrive oggi Tuttosport, che sottolinea come domani degli scout interisti sono attesi all’Olimpico per la sfida contro la Lazio. Il quotidiano aggiunge che tra il club emiliano e l’Inter ci siano ottimi rapporti, in grado di favorire l’operazione.