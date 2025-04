La cronaca in diretta di Inter-Roma: segui la partita live

Il 27 aprile 2025 è in programma Inter-Roma, gara valida per la 34a giornata di Serie A. A San Siro, i nerazzurri hanno bisogno di un risultato positivo, per reagire dopo le sconfitte con Milan e Bologna, e staccare momentaneamente il Napoli in classifica.

A partire dalle ore 15.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Inter-Roma. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Inter-Roma: segui la 34a giornata Serie A

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 15.

Le formazioni ufficiali di Inter-Roma

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Correa, 21 Asllani, 31 Bisseck, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ROMA (4-3-1-2): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 Ndicka, 3 Angeliño; 7 Pellegrini, 4 Cristante, 17 Koné; 18 Soulé; 14 Shomurodov, 11 Dovbyk.

A disposizione: 70 De Manzi, 95 Gollini, 2 Rensch, 15 Hummels, 16 Paredes, 27 Gourna Douath, 34 Salah Eddine, 35 Baldanzi, 56 Saelemaekers, 61 Pisilli, 66 Sangaré, 92 El Shaarawy.

Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: MICHAEL FABBRI.

Assistenti: Costanzo, Passeri.

Quarto ufficiale: Marinelli.

VAR: Di Bello.

Assistente VAR: Piccinini.

SQUALIFICATI

Inter: Bastoni, Mkhitaryan.

Roma: –

DIFFIDATI

Inter: Asllani, Pavard.

Roma: Paredes, Pellegrini.